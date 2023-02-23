МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group Holding по итогам первых трёх кварталов текущего финансового года, завершившихся 31 декабря, снизилась на 37% в годовом выражении и составила 7,103 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. СМИ: Alibaba разрабатывает чат-бота, подобного ChatGPT

Разводненная прибыль, приходящаяся на одну обыкновенную акцию, составила 0,33 доллара после 0,51 доллара по итогам аналогичного периода годом ранее. Выручка Alibaba при этом составила 95,762 миллиарда долларов, что на 2% больше показателя за предыдущий аналогичный период.

Чистая прибыль компании в третьем квартале финансового года выросла в 1,7 раза год к году, достигнув 6,788 миллиарда долларов. Разводненная прибыль, приходящаяся на одну обыкновенную акцию, составила 0,32 доллара после 0,15 доллара за аналогичный период годом ранее. Выручка в отчетном периоде выросла на 2%, до 35,921 миллиарда долларов (или 247,756 миллиарда юаней, прогноз составлял 245,18 миллиарда юаней).

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.