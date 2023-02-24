МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Правительство расширило перечень видов экономической деятельности для аккредитации и поддержки IT-компаний, теперь в него вошли компании, чья деятельность связана с исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, сообщает пресс-служба кабмина. Доходы IT-компаний в России выросли на 35 процентов в 2022 году

"Компании IT-сектора, чья деятельность связана с исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, теперь смогут получить государственную аккредитацию, а значит, претендовать на меры государственной поддержки. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятое решение направлено на поддержку компаний, разрабатывающих отечественные продукты в сфере информационных технологий.

Государственной аккредитацией организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, занимается Минцифры. Такая аккредитация позволяет IT-компаниям претендовать на получение мер государственной поддержки. В их числе – возможность уплаты страховых взносов по пониженным тарифам (6% на обязательное пенсионное страхование, 1,5% на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 0,1% на обязательное медицинское страхование), льготная ипотека для сотрудников по ставке до 5% годовых, отсрочка от призыва на военную службу, освобождение от проверок органов государственного и муниципального контроля, а также выездных налоговых проверок.

Кроме того, аккредитованным компаниям предоставляются льготные кредиты на реализацию проектов по внедрению цифровых технологий, в основе которых лежат российские технологические решения.