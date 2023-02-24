МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Крупный шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson намерен сократить около 8,5 тысяч рабочих мест по всему миру, или около 8% штата, следует из сообщения агентства Reuters с ссылкой на служебное сообщение компании. Twitter закрыл два из трех офисов в Индии, сообщил Bloomberg

"Ericsson уволит 8500 сотрудников по всему миру в рамках плана сокращения расходов", — передает агентство.

По состоянию на 31 декабря штат компании составлял 105 529 человек.

При этом ранее, 20 февраля, агентство сообщило, что Ericsson намерен в том числе сократить около 1,4 тысячи рабочих мест в самой Швеции

Ericsson — шведская компания, предоставляющая технологии для сетей связи, цифровые услуги, услуги расширенной технической поддержки и обслуживания сетей. Штаб-квартира находится в Стокгольме.