МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Индекс конфликтности бизнеса в России в IV квартале 2022 года впервые почти за полтора года снизился ниже 2 и составил 1,9 пункта, сообщают "Ведомости" со ссылкой на доклад инвесткомпании А1 и бизнес-школы "Сколково", рассчитавших показатель. Меры пресечения в отношении бизнеса могут смягчить

В последний раз индекс конфликтности деловой среды в России опускался ниже 2 пунктов в I квартале (1,96) и III квартале (1,45) 2021 года.

Уровень конфликтности бизнеса рассчитывается по трем показателям: изменение числа судебных исков в арбитражные суды и суды общей юрисдикции, отобранных по тематикам корпоративных споров, числа сообщений о корпоративных спорах в прессе и числа компаний, в которых потенциально могут происходить корпоративные конфликты.