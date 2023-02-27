МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов, "Мираторг", совместно с компанией бизнесмена Александра Говора АО "ГК Плюс Менеджмент" учредили компанию по переработке и консервированию картофеля ООО "Гранд Фрайз", следует из данных ЕГРЮЛ. Почему огурцы стали дороже ананасов и когда они подешевеют

Компания была зарегистрирована 22 февраля в Орловской области. Согласно классификатору видов экономической деятельности, она будет заниматься переработкой и консервированием картофеля, а также производством крахмала и крахмалосодержащих продуктов. Уставный капитал компании составляет 10 миллионов рублей. Генеральным директором ООО назначен Константин Агафонов.

Ранее в декабре "Мираторг" сообщал, что холдинг вместе с сетью ресторанов "Вкусно – и точка", которой также владеет Говор, планируют в 2023 году строительство и в 2024 году — запуск в эксплуатацию завода по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек.

"Вкусно и точка" (преемник McDonald's в России) в прошлом году столкнулась с дефицитом и подорожанием картофеля фри, что гендиректор сети Олег Пароев объяснял в том числе тем, что в России есть только одна крупная фабрика по производству этой продукции. Она была построена в Липецкой области под бизнес-модель McDonald's и полностью закрывала его потребности в продукте, однако в 2022 году предприятие сменило основного собственника и подняло цены в два с половиной раза, утверждал Пароев.

Агрохолдинг "Мираторг" — крупнейший производитель свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Основные владельцы холдинга — Виктор и Александр Линники.