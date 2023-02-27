МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Наталья Тимакова с 1 марта переходит с должности зампреда госкорпорации ВЭБ на пост директора по развитию Московской школы управления "Сколково", а направления, которые она курировала ВЭБе, закрепят за другими зампредами госкорпорации, сообщил РИА Новости источник в "Сколково". Байден выдвинул кандидатуру экс-руководителя Mastercard на пост главы ВБ

"Наталья Тимакова с 1 марта переходит из ВЭБ.РФ в Московскую школу управления "Сколково". … В качестве директора по развитию МШУ "Сколково" Наталья Тимакова займется реализацией данных проектов, а также сфокусируется на вопросах стратегического развития бизнес-школы", — рассказал источник.

"Направления, которые курировала Наталья Тимакова в ВЭБе, в частности социокультурного развития городов и взаимодействия в рамках межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества, будут закреплены за другими заместителями председателя ВЭБ.РФ", — добавил источник в "Сколково".