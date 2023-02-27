МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Госкорпорация ВЭБ подтвердила переход зампреда Натальи Тимаковой на пост директора по развитию Московской школы управления "Сколково" и поблагодарила ее за работу, сообщили РИА Новости в госкорпорации. Источник сообщил об уходе зампреда ВЭБа в МШУ "Сколково"

Ранее в понедельник стало известно, что Наталья Тимакова с 1 марта переходит с должности зампреда госкорпорации ВЭБ на пост директора по развитию Московской школы управления "Сколково", а направления, которые она курировала ВЭБе, закрепят за другими зампредами госкорпорации.

"Мы благодарны Наталье за ее работу в ВЭБе, она запустила и курировала ряд важных направлений для организации. … Учитывая важность образовательного направления для ВЭБа, Наталья будет тесно взаимодействовать с корпорацией в своей новой роли", — прокомментировал РИА Новости переход зампреда председатель ВЭБ Игорь Шувалов.

Он отметил, что сегодня перед бизнес-школой стоят амбициозные задачи по развитию партнерств с ведущими университетами страны и запуску новых образовательных инициатив.

В пресс-службе ВЭБа также напомнили РИА Новости, что Тимакова курировала в госкорпорации образовательные проекты. Она является членом совета директоров компании "ПроШкола". Также она вела несколько совместных инициатив ВЭБа с Московской школой управления "Сколково" и ГК "Просвещение".