МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Маркировка радиоэлектроники в России усилит борьбу с контрафактом, а также защитит отечественный рынок от серых поставок, при этом может привести к росту издержек как производителей, так и потребителей, поделился мнением с РИА Новости эксперт крупной исследовательской группы MForum Analytics, специализирующейся на аналитике различных сегментов телекоммуникационного рынка, Алексей Бойко. ФТС поддержала эксперимент по маркировке радиоэлектроники

Кабмин РФ планирует провести с 1 апреля 2023 года по 31 августа 2024 года эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов радиоэлектронной продукции. Соответствующий проект постановления поддержала Федеральная таможенная служба России, с письмом которой ранее в понедельник ознакомилось РИА Новости. В перечень маркируемых товаров на данном этапе попадут розетки, светочувствительные проводники, лампы и светотехника.

"Маркировка выгодна прежде всего компаниям, обеспечивающим работу ГИС (государственная информационная система — ред.) маркировки. Кроме того, среди аргументов в ее пользу называют расширение возможностей борьбы с контрафактом, обеспечение лучшей защищенности российского рынка от черных и серых каналов поставки", — сказал Бойко.

При этом эксперт отметил, что при маркировке "растут издержки производителей и, как правило, потребителей".

Минпромторг РФ публиковал проект, предлагающий начать такой эксперимент, еще в середине мая прошлого года, датой старта тогда было обозначено 1 июля. В пресс-службе министерства РИА Новости тогда уточнили, что обязательная маркировка такой продукции в стране — включая трансформаторы, различные виды ламп, фонари и пульты — может быть введена не ранее сентября 2023 года.