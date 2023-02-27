МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. "Академия Яндекса" впервые помимо России открывает набор в летние школы для программистов и менеджеров в Казахстане и Сербии, лекции будут проходить в онлайн-формате, затем начнется практика в офисах компании в Москве, Белграде и Алматы, говорится в сообщении "Яндекса". Последний шанс: США нашли технологии, способные поработить мир

"Яндекс впервые открывает набор в летние школы в трех странах одновременно — в России, Сербии и Казахстане. Летом 2023 года Яндекс запустит четыре школы для студентов и начинающих специалистов в рамках своей "Академии": школу разработки интерфейсов, школу мобильной разработки (iOS, Android, Flutter), школу бэкенд-разработки (Python, Java, C++, Go) и школу менеджеров", — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании уточнили, что до этого школы были только в России. Отмечается, что обучение будет бесплатным, набор проходит на конкурсной основе — заявку можно подать уже сейчас. Лучшие студенты получат предложение войти в штат компании или приглашение на стажировку.

"Программа будет состоять из двух этапов: сначала пройдут лекции в онлайн-формате, затем начнется практика в офисах "Яндекса" в Москве, Белграде и Алматы. Занятия проведут эксперты "Яндекса", обучение ведется на русском языке. Всем иногородним студентам, которые успешно пройдут онлайн-этап, "Яндекс" оплатит билеты и проживание на период второго этапа. Чтобы попасть в школу, нужно подать заявку и пройти конкурсный отбор на основе тестового задания, которое будет отправлено 15 марта. Сами занятия начнутся в начале лета", — добавили в компании.

"Академия Яндекса" проводит летние школы с 2011 года. За это время организовано 66 школ и обучено более 2800 студентов — из них 1076 стали сотрудниками "Яндекса".