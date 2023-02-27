МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Переход зампреда госкорпорации ВЭБ Натальи Тимаковой в Московскую школу управления "Сколково" будет способствовать развитию партнерств с ведущими университетами и запуску новых образовательных инициатив, прокомментировал РИА Новости директор программы межвузовской кафедры территориального развития им. В.Л. Глазычева ИОН РАНХиГС, кандидат политических наук Дмитрий Соснин. ВЭБ подтвердил переход зампреда Тимаковой в "Сколково"

Ранее в понедельник госкорпорация ВЭБ и "Сколково" сообщили о том, что Наталья Тимакова с 1 марта переходит с должности зампреда госкорпорации ВЭБ на пост директора по развитию Московской школы управления "Сколково", а направления, которые она курировала ВЭБе, закрепят за другими зампредами госкорпорации.

"Можно ожидать, что переход в Московскую школу управления "Сколково" заместителя председателя ВЭБ.РФ Натальи Тимаковой, занимавшейся в корпорации образовательными проектами, будет способствовать развитию партнерств с ведущими университетами страны и запуску новых образовательных инициатив", — считает Соснин.

Он отметил, что в современном мире растет значимость междисциплинарных проектов, которые реализуют команды специалистов различного профиля и направления базового образования. По мнению эксперта, системе высшего образования необходимо отвечать на этот вызов, усиливая роль проектной работы по решению реальных прикладных задач в учебном процессе.

"Наиболее эффективно этот подход можно реализовывать в рамках межвузовского взаимодействия, при котором студенты различных образовательных институций могут выстраивать горизонтальные связи и усиливать результативность командной работы по решению практических кейсов", — заключил Соснин.