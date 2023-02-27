МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Основным поставщиков товаров бренда Apple в Россию остается Китай, несмотря на поставки из Индии, при этом продажи данных устройств значительно сократились, рассказал РИА Новости коммерческий директор интернет-магазина Holodilnik.ru занимающегося в том числе продажей продукции Apple, Алексей Погудалов. Эксперт назвал важное преимущество новых смартфонов Samsung перед Apple

"С мая по декабрь в России было продано 1,46 миллиона штук продукции Apple, притом что только в январе 2022 было продано чуть менее 650 тысяч устройств. Привезенное количество из Индии составило немногим 11% от проданного за указанный период. Возможно, цифра 15% оценочная… Безусловно, основным поставщиком продукции Apple остается Китай", — заявил он.

Ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на статистику компания GS Group написала, что параллельный импорт iPhone в Россию в прошлом году на 15% состоял из устройств, ввезенных из Индии. С мая по декабрь 2022 года, уточнялось в материале, в страну из Индии привезли 165 тысяч этих смартфонов, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года — тогда приехало 70 тысяч устройств, но это составило лишь 2,2% от общего импорта этих смартфонов в РФ.

При этом, по словам Погудалова, продажи бренда Apple в России упали в 2022 году на 47% к предшествующему году, что вдвое больше, чем падение рынка в категории смартфонов в целом. "Можно сказать, что спрос на данную категорию сильно снизился, и это во вторую очередь связано с дефицитом устройств. Основная причина падения спроса, по моему мнению, это экономия у потребителей и неделание более гнаться за модными гаджетами по завышенной цене", — заключил эксперт. Назван простой способ освободить память смартфона

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин также заявил РИА Новости, что компании для приобретения iPhone рассматривают разные страны, в том числе и Индию, так как в стране имеется избыток предложения и адекватные цены. "Проблема заключается в том, что в Индии достаточно высокий объем производства смартфонов iPhone. При этом он излишен, так как в стране отсутствуют высокие продажи", — пояснил он.

По оценке группы "М.Видео-Эльдорадо", в общей сложности в 2022 году россияне приобрели в РФ около 24 миллионов смартфонов, более 65% из них пришлось на устройства китайских производителей. Совокупная доля брендов Samsung и Apple снизилась за год с 45% до порядка 30%. Средний чек за 12 месяцев составил около 22,5 тысячи рублей, что на 5% ниже уровня 2021 года. В рейтинге наиболее популярных у россиян брендов в штуках лидером стал Xiaomi, занимавший годом ранее вторую строчку. С четвертой на вторую позицию поднялся realme, третьим стал Samsung, четвертым — Apple.