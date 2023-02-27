МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство от группы компаний "Алвиса" (бренды "Киновский", "Старый город", "Монастырская трапеза" и другие) о покупке основных производственных средств винно-коньячного завода "КиН", следует из сообщения ведомства. Россияне стали чаще заказывать в ресторанах крепкий алкоголь

"ФАС согласовала ходатайство ООО "Алвиса" (входит в группу компаний "Алвиса" — ред.) о приобретении основных производственных средств ООО "Винно-коньячный завод "КиН"… Речь идет об объектах, имеющих промышленное назначение (земельные участки, складские помещения, нежилые здания)", — говорится в сообщении.

По мнению службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке алкогольной продукции, несмотря на то, что обе компании являются производителями и дистрибьюторами крепких спиртных напитков.

До этого, в 2021 году, "Алвиса" приобрела у завода "КиН" бренд коньяка "Киновский".

Группа компаний "Алвиса" — производитель и дистрибьютор крепких спиртных напитков, в том числе водки, коньяка и виски. Согласно данным компании, она крупнейшая на коньячном рынке в России, с долей в 15%.