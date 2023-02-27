Эксперты: ребрендинг Nokia освежит бренд, но не скажется на продажах смарфтонов
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Финская телекоммуникационная корпорация Nokia провела ребрендинг, чтобы освежить бренд, однако это не коснется продаж смартфонов, так как гаджеты под ее брендом выпускает другая компания, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.
В воскресенье компания Nokia объявила о новой стратегии с упором на раскрытие потенциала сетей, а также представила новый логотип.
"Nokia провела ребрендинг для того, чтобы начать позиционировать себя иначе и освежить бренд, который достаточно давно не был на рынке и который остался "староватым", — поделился мнением с агентством ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Эксперт напомнил, что компания Nokia занимается инфраструктурой, а телефоны и смартфоны уже семь лет выпускает компания HMD Global. "Поэтому их этот ребрендинг не касается вообще ни в каком случае", — пояснил он.
"Компания в этом направлении ничего не делала 30 лет. Поэтому необходимо придать новый вектор развития компании ясно для каких-то целей, однако вряд ли это приведет к какому-то изменению на положении компании на рынке", — добавил гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
Он также отметил, что ребрендинг "не коснется смартфонов, так как бренд уже используется другой компанией".
Nokia, в прошлом один из крупнейших в мире производителей сотовых телефонов, на рубеже 2010-х уступил свои позиции ведущим производителям смартфонов. В 2013 году Microsoft купила бизнес Nokia по производству мобильных телефонов за 5,4 миллиарда евро. Однако в 2016 году Nokia подписала лицензионное соглашение, предоставляющее новой компании HMD эксклюзивное право на создание смартфонов и планшетов нового поколения под брендом Nokia в течение 10 лет.
Nokia Corporation — компания телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных сетей и сетей IP. Штаб-квартира расположена в городе Эспоо, Финляндия. По итогам второго квартала 2022 года финансовый оборот Nokia составил 5,9 миллиарда евро, а сопоставимая операционная прибыль — 714 миллионов евро. Аналитики ожидали, что оборот составит 5,6 миллиарда евро, а сопоставимая операционная прибыль — 632 миллиона евро. Компания работает примерно в 130 странах мира.
https://1prime.ru/business/20230227/839919604.html