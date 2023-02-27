МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Финская телекоммуникационная корпорация Nokia провела ребрендинг, чтобы освежить бренд, однако это не коснется продаж смартфонов, так как гаджеты под ее брендом выпускает другая компания, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты. Nokia представила новый логотип и стратегию

В воскресенье компания Nokia объявила о новой стратегии с упором на раскрытие потенциала сетей, а также представила новый логотип.

"Nokia провела ребрендинг для того, чтобы начать позиционировать себя иначе и освежить бренд, который достаточно давно не был на рынке и который остался "староватым", — поделился мнением с агентством ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Эксперт напомнил, что компания Nokia занимается инфраструктурой, а телефоны и смартфоны уже семь лет выпускает компания HMD Global. "Поэтому их этот ребрендинг не касается вообще ни в каком случае", — пояснил он.

"Компания в этом направлении ничего не делала 30 лет. Поэтому необходимо придать новый вектор развития компании ясно для каких-то целей, однако вряд ли это приведет к какому-то изменению на положении компании на рынке", — добавил гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Спрос на смартфоны в России вырос в начале 2023 года

Он также отметил, что ребрендинг "не коснется смартфонов, так как бренд уже используется другой компанией".

Nokia, в прошлом один из крупнейших в мире производителей сотовых телефонов, на рубеже 2010-х уступил свои позиции ведущим производителям смартфонов. В 2013 году Microsoft купила бизнес Nokia по производству мобильных телефонов за 5,4 миллиарда евро. Однако в 2016 году Nokia подписала лицензионное соглашение, предоставляющее новой компании HMD эксклюзивное право на создание смартфонов и планшетов нового поколения под брендом Nokia в течение 10 лет.

Nokia Corporation — компания телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных сетей и сетей IP. Штаб-квартира расположена в городе Эспоо, Финляндия. По итогам второго квартала 2022 года финансовый оборот Nokia составил 5,9 миллиарда евро, а сопоставимая операционная прибыль — 714 миллионов евро. Аналитики ожидали, что оборот составит 5,6 миллиарда евро, а сопоставимая операционная прибыль — 632 миллиона евро. Компания работает примерно в 130 странах мира.