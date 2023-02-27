КРАСНОДАР, 27 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с "Магнита" 100 тысяч рублей в пользу правообладателей за использование в магазинах песен Елки, Кристины Орбакайте и других хитов, говорится в картотеке суда. "Газпром" пополнил плейлист "одинокой" турбины "Северного потока"

По данным суда, организация "Российское авторское общество" подала исковое заявление о взыскании компенсации к АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") за неправомерное использование музыкальных произведений певиц Елки, Кристины Орбакайте, а также групп "Парк Горького" и "Горячий шоколад".

"Взыскать с АО "Тандер" в пользу (правообладателей – ред.)… компенсацию за неправомерное использование произведения "Береги" в размере 20 000 рублей… "Мир, в котором я живу (Мой мир)" в размере 20 000 рублей… "Выдохни" в размере 20 000 рублей… "На большом воздушном шаре" в размере 20 000 рублей…"Moscow Calling", в размере 20 000 рублей", — сказано в картотеке дела.

Компенсацию получат четыре правообладателя (Елке – за две песни).

Уточняется, что суд также взыскал четыре тысячи рублей в счет оплаты госпошлины.