ТАШКЕНТ, 27 фев — ПРАЙМ. Узбекистан в 2022 году увеличил импорт бумажной продукции на 13% — до 260,8 тысячи тонн, главным поставщиком остается Россия, поставки из которой составили 143,8 тысячи тонн, следует из данных агентства статистики республики. Узбекистан установил "нулевую" пошлину на импорт сложных удобрений

"В январе-декабре 2022 года Узбекистан импортировал 260,8 тысячи тонн бумаги и картона на сумму 390,2 миллиона долларов. Импорт бумажной продукции увеличился на 29,6 тысячи тонн по сравнению с соответствующим периодом 2021 года", — говорится в сообщении в телеграм-канале статведомства. Таким образом, импорт увеличился на 13%.

По данным агентства, среди стран-поставщиков бумажной продукции первое место занимает Россия – 143,8 тысячи тонн, или 55,1% от всего импорта в республику.

В тройку основных поставщиков бумажной продукции в Узбекистане по итогам года также вошли Китай (57,7 тысячи тонн) и Белоруссия (12,5 тысячи).

По данным агентства, лидером по росту цен за 2022 год среди непродовольственных товаров стала бумага формата А4, которая за год подорожала на 80,6% (самый большой рост в апреле — в 2,2 раза). По мнению участников рынка, это происходило на фоне подорожания бумаги в РФ, где заводы столкнулись с ограничением импорта отбеливающего вещества. В Минпромторге РФ предложили узбекской стороне поставлять в РФ хлорат натрия, который используется для отбеливания бумаги.