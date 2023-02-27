МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Польская группа компаний AmRest, управляющая частью ресторанов KFC в России, продаст свой российский бизнес ижевскому франчайзи, компании "Смарт Сервис" вместо "Альмира", следует из пресс-релиза группы. Во "Вкусно — и точка" появился аналог "Биг Мака"

Группа компаний AmRest в начале декабря сообщила, что продает 215 ресторанов KFC в России российской компании "Альмира" и ожидает получить не менее 100 миллионов евро. В конце февраля Федеральная антимонопольная служба согласовала российской компании "Альмира" приобретение франчайзинговых ресторанов KFC.

"AmRest сообщает, что ООО "Юнирест", аффилированная компания Yum! Brands Inc., воспользовалась своим правом первого отказа в соответствии с основными договорами франшизы для себя или в пользу третьей стороны и назначила "Смарт-Сервис" в качестве покупателя бизнеса", — говорится в сообщении.

Уточняется, что AmRest расторгла договор купли-продажи, заключенный с ООО "Альмира" 6 декабря 2022 года, и 25 февраля 2023 года подписала новый договор с компанией "Смарт Сервис", в основном на тех же условиях, что и договор между AmRest и ООО "Альмира". Нутрициолог назвала самый вредный для здоровья продукт натощак

Новый договор купли-продажи подлежит одобрению антимонопольными службами РФ.

В начале марта 2022 года Yum! Brands сообщила о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. В конце ноября ФАС удовлетворила ходатайство ижевского франчайзи KFC, ООО "Смарт Сервис Лтд", о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants. После заключения сделки "Смарт Сервис" будет владеть 70 ресторанами и станет франчайзером для 1 058 партнерских ресторанов. При этом уточнялось, что как собственные рестораны сети, так и партнерские продолжат осуществлять свою деятельность под брендом Rostic's.