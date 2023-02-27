МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Apple оплатила антимонопольный штраф по делу с "Лабораторией Касперского" о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений в размере 906 миллионов рублей, сообщил журналистам источник, знакомый с ходом дела. Водителей предупредили о штрафах за проезд на желтый свет

"Apple оплатил антимонопольный штраф в размере 906 миллионов рублей… Это дело "Лаборатории Касперского", — сказал собеседник журналистов.

Он уточнил, что компании грозило удвоение штрафа в случае его неуплаты в срок.

Ранее, 14 февраля, Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями подтвердил законность как решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о том, что компания Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений, так и наложенного на нее за это штрафа в 12 миллионов долларов.

ФАС по результатам рассмотрения жалобы "Лаборатории Касперского" пришла к выводу, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке приложений в iOS по двум пунктам — препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска сторонних приложений в App Store. В частности, "Лаборатория Касперского" пожаловалась в ФАС на необоснованное, по ее мнению, отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK).