МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Американская компания Apple оплатила антимонопольный штраф по делу с "Лабораторией Касперского" о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений в размере 906 миллионов рублей, деньги уже поступили в бюджет, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Apple оплатила штраф по делу "Лаборатории Касперского"

Ранее в понедельник источник, знакомый с ходом дела, сообщил, что Apple оплатила штраф. Он уточнил, что компании грозило его удвоение в случае неуплаты в срок.

"Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 906 миллионов рублей. Денежные средства уже поступили в бюджет Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.

"Компания обжаловала решение и предписание службы, а также постановление о наложении штрафа в судебном порядке. Однако в 2022 и 2023 годах суды трех инстанций поддержали позицию ФАС, после чего компания исполнила предписание", — добавили в службе.

Арбитражный суд Московского округа 14 февраля вслед за двумя нижестоящими инстанциями подтвердил законность как решения ФАС о том, что компания Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений, так и наложенного на нее за это штрафа в 12 миллионов долларов.

ФАС по результатам рассмотрения жалобы "Лаборатории Касперского" пришла к выводу, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке приложений в iOS по двум пунктам — препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска сторонних приложений в App Store. В частности, "Лаборатория Касперского" пожаловалась в ФАС на необоснованное, по ее мнению, отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK).