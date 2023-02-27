МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC увеличила долю акций газового бизнеса в первичном публичном размещении акций (IPO) до 5% с 4%, следует из сообщения компании. Билл Гейтс купил 3,76 процента акций Heineken Holding N.V.

"Новый размер предложения в 3,837,571,100 обыкновенных акций, установленный ADNOC, подразумевает размещение приблизительно 5% от общего выпущенного акционерного капитала ADNOC Gas (увеличенный по сравнению с предыдущим размером предложения в 4%), что сделает IPO крупнейшим в истории листингом на ADX", — говорится в сообщении.

Как уточняется в релизе, ценовой диапазон IPO был установлен в пределах от 2,25 до 2,43 дирхама за акцию, что подразумевает стоимость капитала в размере от 47 до 50,8 миллиарда долларов.

Поясняется, что компания приняла данное решение в связи со значительным спросом на все транши. В результате розничный транш ADNOC Gas был увеличен с 10% до 12% от размещения.

ADNOC также увеличила транш, зарезервированный для сотрудников и пенсионеров из Объединенных Арабских Эмиратов, проживающих в стране, компаний группы ADNOC, до 4% с 2%.