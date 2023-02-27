МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. В список кандидатов в совет директоров аэропорта "Шереметьево" внесли замглавы Минэкономразвития Максима Колесникова, замглавы Минтранса Игоря Чалика, главу Росимущества Вадима Яковенко и доцента кафедры административного права юрфака МГУ, следует из распоряжения премьер-министра России Михаила Мишустина. Совдир "Газпрома" обсудит прекращение участия в Prometheus Gas 27 января

Также глава правительства предложил в качестве кандидата в ревизионную комиссию аэропорта замначальника управления Росимущества Михаила Сорокина.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о выдвижении в качестве кандидатов в Совет директоров "Интер РАО ЕЭС" гендиректора компании Бориса Ковальчука, главу "Роснефти" Игоря Сечина, директора ФСВТС Дмитрия Шугаева. В ревизионную комиссию предложили главу АО "Роснефтегаз" Букаева и специалиста первого разряда отдела управления Росимущества Гендугову.

Кроме того, председатель кабмина выдвинул кандидатами в совдир "Аэрофлота" Александровского, Ликсутова, Савельева, Чемезова и Шадаева.

Соответствующие документы имеются в распоряжении РИА Новости.