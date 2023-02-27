МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Совет директоров МОЭК утвердил инвестпрограмму на 2023 год, без учета расходов на подключение новых потребителей, в 15,19 миллиарда рублей, сообщила компания. Рубль в начале недели уверенно корректирует падение февраля

"Утвердить инвестиционную программу МОЭК на 2023 год в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей и не связанных с компенсацией потерь третьими лицами по проектам, выполняемым в рамках соглашений о восстановлении со структурами города Москвы, в объеме 15 199 673 545 (Пятнадцать миллиардов сто девяносто девять миллионов шестьсот семьдесят три тысячи пятьсот сорок пять) рублей 00 копеек", — говорится в сообщении.

Совет директоров также принял к сведению инвестпрограмму компании на 2024-2025 годы в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей, в размере 23,7 миллиарда рублей, а также с учетом технологических присоединений — в размере 49,3 миллиарда рублей.

МОЭК — единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы. Контролирующий акционер и управляющая организация компании — "Газпром энергохолдинг" (100%-ное дочернее общество "Газпрома").