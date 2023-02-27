МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Швейцарский концерн Nestle закрывает свою фабрику и офис в Мьянме, присоединившись к ряду западных компаний, которые покинули страну после военного переворота два года назад, передает агентство Франс Пресс. Россия и Мьянма подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому

В связи с "текущей экономической ситуацией" фабрика Nestle в коммерческом центре Янгона, а также ее головной офис "прекратят свою деятельность", сообщил агентству представитель компании, не назвав сроков.

Nestle продает в Мьянме растворимый кофе Nescafe, лапшу Maggi и шоколадный солодовый напиток Milo. Теперь местный дистрибьютор будет продавать и распространять продукцию Nestle из Таиланда, Малайзии и Филиппин, добавил представитель.

Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля 2021 года, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Весной на брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.