МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Подкомиссия правительственной комиссии по иностранным инвестициям одобрила сделку по выкупу "Яндексом" доли Uber в их совместном предприятии (СП) MLU B.V., владеющем "Яндекс Такси" и "Яндекс Драйвом", дисконт при сделке составляет не менее 50% по отношению к оценке стоимости активов, сообщил журналистам источник, близкий к подкомиссии. В НАУФОР рассказали о возобновлении торгов БПИФ "Тинькофф капитал"

В настоящее время в этом СП доля Uber составляет 29%, остальные 71% у "Яндекса". В начале февраля РБК со ссылкой на источники писал, что российская компания договорилась о выкупе доли Uber примерно за 925 миллионов долларов.

"Де-факто эта сделка согласована уже….Сделка там хорошая, условия супер по Uber. Подкомиссия уже приняла это решение на прошлой неделе….Там прям хорошая скидка на очень выгодных условиях…. Дисконт там не меньше 50% по отношению к оценке стоимости", — сообщил собеседник журналистов.