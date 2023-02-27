МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. "Сибур" возобновил спустя четыре года экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГов) через черноморский порт Тамань, чтобы протестировать альтернативный логистический канал поставок и диверсифицировать маршруты, сообщил РИА Новости представитель компании. Цены на газ в Европе подешевели до минимумов с августа 2021 года

Ранее агентство Рейтер сообщило, что "Сибур" возобновил экспорт СУГов в Турцию через порт Тамань. Источники издания предположили, что такое решение было принято на фоне роста эффективности маршрута и возможности сэкономить.

В компании возобновление поставок подтвердили, однако подчеркнули, что это было сделано не из-за экономической эффективности Тамани, а потому, что "Сибур" решил проработать альтернативные маршруты экспорта.

"Мы подтверждаем начало экспорта СУГ через порт Тамань. Было принято решение возобновить их для большей диверсификации логистических каналов экспорта СУГ. Небольшими партиями мы тестируем маршрут через Тамань, чтобы не в теории, а на практике понимать, какие у этого канала сейчас есть возможности и ограничения, оценить его реальную экономическую эффективность. Это дает нам базу для сравнения с альтернативными вариантами", — сказал представитель "Сибура".

Он пояснил, что экономическая эффективность маршрута через Тамань не выше, чем при поставках через Усть-Лугу, несмотря на, казалось бы, более короткую дистанцию до Турции. Реальная стоимость складывается из множества факторов, подчеркнул он, включая фрахт судна, тарифы на железнодорожную транспортировку и загруженность направлений на железной дороге, саму перевалку. Кроме того, на южном направлении могут быть потери в скорости перевалки, вызванные, например, сезоном штормов, что может оказывать существенное влияние на экономику поставки.