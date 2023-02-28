МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Инвесткомпания Freedom Holding завершила продажу активов в РФ за 140 миллионов долларов, говорится в сообщении холдинга. "Лукойл" хочет продать свою долю в месторождении в Гане, сообщили СМИ

"Объявленная ранее продажа российских дочерних компаний Freedom Holding Corp. была одобрена Центральным банком Российской Федерации, и продажа была завершена", — сообщается в пресс-релизе.

Стоимость активов составила примерно 140 миллионов долларов. О намерении продать свой бизнес в России — ИК "Фридом Финанс" ("Цифра брокер") и банк "Фридом Финанс" ("Цифра банк") — холдинг сообщал в октябре. Покупателем должен был стать топ-менеджер компании Максим Повалишин.

Freedom Holding осуществляет финансовую деятельность, розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании. Головной офис компании находится в Казахстане, в Алма-Ате. Акции холдинга торгуются на Nasdaq Capital Market.