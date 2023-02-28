МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. "Магнит" открыл в Подмосковье свои первые магазины в формате жестких дискаунтеров под брендом B1, в дальнейшем компания создаст собственные торговые марки для них и рассмотрит вопрос о масштабировании, сообщил ретейлер. Нутрициолог назвала самый вредный для здоровья продукт натощак

"Магнит"… запускает формат жесткого дискаунтера под брендом B1, или "Первый выбор". Первые три пилотных магазина открылись в подмосковных Ступино, Электростали и Тучково. Новый формат ориентирован на рациональных покупателей с любым уровнем доходов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ретейлер представлен в сегменте дискаунтеров с 2020 года, однако ранее это были мягкие дискаунтеры "Моя цена". При этом, по оценке компании, новый формат приближен к концепции классических европейских дискаунтеров с фокусом на ограниченном качественном ассортименте, закрывающем основные потребности покупателя.

"Ассортимент жестких дискаунтеров уже, чем мягких… а собственные торговые марки (СТМ) в перспективе будут занимать около 50% товарного предложения нового формата. Для жестких дискаунтеров в перспективе будут созданы собственные СТМ, которые не будут представлены в остальных торговых форматах "Магнита". Как и "Моя цена", жесткие дискаунтеры будут придерживаться ценовой стратегии EDLP (every day low prices — "низкие цены каждый день" без промоакций)… За счет более глубокой оптимизации операционных процессов в магазинах и логистики цены в В1 будут ниже, чем в "Моей цене" и в магазинах "Магнит у дома", — пояснили ретейлер. Дорогое удовольствие: почему взлетели цены на огурцы

Кроме того, в новых магазинах исключительно паллетная и коробочная выкладка товаров, будут использоваться кассы самообслуживания и протестируются так называемые "холодные комнаты" — отдельные помещения со специальным температурным режимом для охлажденной продукции (мясо, рыба, салаты, молочные продукты).

"В ближайшее время "Магнит" откроет в разных городах Московской области до 15 пилотных магазинов B1 в разных конфигурациях и типах локаций… После этого компания сформирует оптимальную модель жесткого дискаунтера и будет принимать решение о масштабировании формата. При этом компания продолжит развитие сети мягких дискаунтеров "Моя цена"… Предполагается, что первый распределительный центр для жестких дискаунтеров будет открыт в четвертом квартале 2023 года", — заключили в "Магните".