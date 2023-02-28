МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Altria Group Inc ведет переговоры о покупке стартапа электронных сигарет NJOY Holdings Inc как минимум за 2,75 млрд долларов, сообщила в понедельник Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. МТС приобрела компанию для развития рекламных технологий

О сделке с NJOY, одним из немногих производителей электронных сигарет, чьи продукты были одобрены федеральными регуляторами, возможно, будет объявлено уже на этой неделе, говорится в статье. Тем не менее издание добавляет, что переговоры не обязательно приведут к успеху.

Согласно WSJ, предложенная сделка предусматривает выплату дополнительных 500 млн долларов при получении определенных разрешений от регуляторов.

В сентябре производитель Marlboro воспользовался своим правом отказаться от соглашения об отказе от конкуренции с Juul Labs Inc — почти через четыре года после того, как приобрел 35%-ную долю в этой компании. Теперь в Altria ищут альтернативного партнера.

По данным WSJ, Altria планирует продать свою долю в Juul. По состоянию на 31 декабря Altria оценивала эту долю в 250 млн долларов.

Акции Altria в понедельник закрылись с понижением на 1,3% до 46,54 доллара.

В июле WSJ сообщала, что NJOY наняла банкиров для помощи в организации возможной продажи компании, добавляя, что эта непубличная фирма, вероятно, будет оценена в сумму до 5 млрд долларов.