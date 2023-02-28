МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Исполняющим обязанности генерального директора ТГК-14 с 28 февраля назначен заместитель генерального директора по корпоративной политике, член правления Алексей Какаулин, следует из материалов компании. Мишустин назвал кандидатов в совдир "Шереметьево"

"Избрать исполняющим обязанности генерального директора общества Какаулина Алексея Владимировича с 28 февраля 2023 года до даты выхода на работу лица, назначенного советом директоров общества в качестве генерального директора общества, но не более чем на шесть месяцев с даты назначения", — отмечается в материалах со ссылкой на решение совета директоров компании.

Какаулин на посту и.о. гендиректора сменит Дениса Борелко. "Прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора общества Борелко Дениса Викторовича 27 февраля 2023 года", — говорится в материалах.

Главный инженер ТГК-14 Денис Борелко был назначен исполняющим обязанности гендиректора компании с 29 декабря. До него генеральным директором компании был Александр Николаенко, занимавший должность с 25 марта и покинувший пост по собственному желанию. Николаенко также выбыл из состава правления компании.

ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ и два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3,121 тысячи Гкал.ч.