МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Южно-Сахалинский городской суд во вторник завершил рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ к Exxon Neftegas Limited, бывшему оператору проекта "Сахалин-1", о задолженности по налогам и пени, сообщили РИА Новости в пресс-службе судебной системы Сахалинской области. Суд рассмотрит протокол в отношении владельца Википедии

"Решение вынесли. Требования истцов удовлетворены в полном объеме", — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ГП РФ просила взыскать с Exxon Neftegas Limited почти 15,5 миллиарда рублей задолженности по налогам и пени.

Как сообщалось, рассматриваемый иск Генпрокуратура подала 26 сентября, его подробности не приводились. Третьими лицами по делу заявлены министерство финансов Сахалинской области, региональное правительство и управление ФНС. В суде также участвуют представители управления федерального казначейства Минфина по Сахалинской области. Предварительные заседания суда трижды переносились из-за неявки ответчика, но с учетом мнения сторон и надлежащего уведомления ENL суд приступил к рассмотрению иска по существу с 24 ноября.

Согласно информации по делу, иск был подан в Южно-Сахалинский городской суд 26 сентября. Истцами выступают Генеральная прокуратура РФ и министерство финансов Сахалинской области, ответчиком — Exxon Neftegas Limited. Третьими лицами по делу назначены областное правительство и управление федеральной налоговой службы по региону. Кроме того, управление ФСПП по Сахалинской области наложило арест на активы Exxon Neftegas Limited по решению Южно-Сахалинского городского суда, выдавшего соответствующий исполнительный лист 27 сентября. Детали иска не приводятся. Сахалинские власти назвали объем недополученных регионом средств

Президент РФ Владимир Путин своим указом в начале октября распорядился, чтобы правительство создало нового — российского — оператора СРП-проекта "Сахалин 1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум, пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены. Кабмин РФ постановил создать новое ООО "Сахалин-1", нового оператора одноименного проекта, с местом регистрации в Южно-Сахалинске, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 13 октября.

Уже бывший оператор проекта "Сахалин-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена. На данный момент добыча газа и нефти полностью остановлена. Также участниками "Сахалина-1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).