2023-02-28T13:28:57+03:00
2023-02-28T13:28:57+03:00
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2023
https://1prime.ru/business/20230228/839932172.html
"Велес Капитал" рассказала о работе в условиях санкций США
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Инвестиционная компания "Велес Капитал" после введения санкций со стороны США продолжает работать в штатном режиме, говорится в сообщении организации. "В связи с возникающими... ПРАЙМ, 28.02.2023
финансы, бизнес, новости, сша, санкции против рф, ик "велес капитал"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Инвестиционная компания "Велес Капитал" после введения санкций со стороны США продолжает работать в штатном режиме, говорится в сообщении организации.
"В связи с возникающими вопросами вокруг ситуации с введенными в отношении ООО "ИК Велес Капитал" санкциями США сообщаем, что компания продолжает работать в штатном режиме", — говорится в сообщении.
Клиентам компании доступны все операции на российском рынке. Компания делает все возможное для максимального соблюдения интересов клиентов, также говорится в сообщении.
США 24 февраля ввели санкции против инвестиционной компании "Велес Капитал" и связанных с ней организаций.