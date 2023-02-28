МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Инвестиционная компания "Велес Капитал" после введения санкций со стороны США продолжает работать в штатном режиме, говорится в сообщении организации. В МИД назвали санкции Евросоюза инструментом, который не сработал

"В связи с возникающими вопросами вокруг ситуации с введенными в отношении ООО "ИК Велес Капитал" санкциями США сообщаем, что компания продолжает работать в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Клиентам компании доступны все операции на российском рынке. Компания делает все возможное для максимального соблюдения интересов клиентов, также говорится в сообщении.

США 24 февраля ввели санкции против инвестиционной компании "Велес Капитал" и связанных с ней организаций.