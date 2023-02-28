МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Смена управляющей компании для БПИФ "Тинькофф" необходима для тех фондов, в операциях с которыми участвуют европейские лица, при этом, такая процедура может занять около 30 дней, прокомментировал РИА Новости юрист практики санкционного права и комплаенса NSP Глеб Бойко. Аналитики отметили высокую неопределенность в российской экономике

Московская биржа с 27 февраля приостановила торги пятнадцатью БПИФами под управлением "Тинькофф капитал". В компании заявили, что приостановили торговлю валютными фондами, а из-за санкций ЕС УК "Тинькофф капитал" приступила к реализации инфраструктурных изменений, которые позволят клиентам снова торговать всеми фондами. Ранее "Тинькофф банк" попал в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС.

"Срок передачи прав и обязанностей другой управляющей компании может составлять около 30 рабочих дней…. Таким образом, "Тинькофф", вероятно, постарается как можно скорее осуществить данную процедуру. Смена управляющей компании необходима в тех БПИФ, при операциях с которым задействованы европейские лица", — считает Бойко.

Он объяснил, что согласно ФЗ "Об инвестиционных фондах" и инструкции Банка России передача прав и обязанностей предполагает внесение изменений в правила доверительного управления. В этом случае ЦБ обязан в течение 25 рабочих дней принять решение о регистрации изменений или о мотивированном отказе. Затем изменения должны быть опубликованы, а управляющая компания в течение трех рабочих дней должна предпринять все необходимое для передачи управления имуществом фонда. В том числе, на счета новой УК должны быть переведены ценные бумаги и денежные средства, составляющие имущество фонда. "Велес Капитал" рассказала о работе в условиях санкций США

При этом, в случае, если управляющая компания решит погасить инвестиционный фонд, то она обязана осуществить выдел долей имущества фонда или выплатить денежную компенсацию. По закону расчеты с пайщиками должны быть осуществлены в течение шести месяцев. Но для закрытых ПИФов, паи которых ограничены в обороте, сроки могут быть другими. "Правила доверительного управления биржевыми паевыми инвестиционными фондами "Тинькофф" обычно предусматривает обязанность управляющей компании выплатить денежную компенсацию", — отметил Бойко.

Однако, юрист обратил внимание, что при исчислении срока компенсации, нужно учитывать решение совета директоров Банка России, в соответствии с которым в такой срок "не включаются периоды времени, в течение которых невозможно исполнение обязательств в связи с недружественными действиями иностранных государств, территорий и международных организаций (объединений, союзов государств)".

"Правила доверительного управления предусматривают также возможность управляющей компании осуществить погашение инвестиционных паев, в том числе в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, к которым можно отнести, в том числе введение санкций в отношении управляющей компании, что ограничивает управляющую компанию в совершении сделок на рынке ценных бумаг", — заключил Бойко.