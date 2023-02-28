Шохин: формула взноса со сверхдоходов будет определена после отчетов компаний за 2022 год
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Формула взноса в бюджет со сверхдоходов бизнеса будет определена после отчётов компаний за 2022 год, заявил РИА Новости глава РСПП Александр Шохин.
"Вот получим информацию, отчётность 2022 года и будем говорить о формуле", — сказал Шохин, отвечая на вопрос, какой будет формула расчета взноса в бюджет.
Он также добавил, что обновлений в дискуссии пока нет. "Пока ничего не обсуждается, мы ждём отчётность (компаний — ред.) 2022 года", — сказал Шохин, отвечая на вопрос, как обстоят дела с обсуждением.
В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос о выплате в 2023 году однократного добровольного взноса. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие.
Позднее министр финансов Антон Силуанов заявил, что министерство согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы по сравнению с 2019 и 2020 годами за счет специальных поправок в налоговом законодательстве, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается. Кроме того, сообщил министр, предполагается получить от этой выплаты порядка 300 миллиардов рублей.
На прошлой неделе министр уточнил, что добровольный взнос бизнеса в бюджет планируется в текущем году однократно. Тогда же Шохин заявил РИА Новости, что бизнес и власти согласовали разовый платеж в бюджет как обязательный, однако пока нет ясности, как и исходя из каких параметров его высчитывать, по форме не исключен авансовый платеж.
После этого замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил журналистам, что итоговая отчетность компаний РФ за 2022 год будет в конце марта, тогда же и будет определен размер их взноса в бюджет.
https://1prime.ru/business/20230228/839934349.html