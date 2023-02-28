МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Формула взноса в бюджет со сверхдоходов бизнеса будет определена после отчётов компаний за 2022 год, заявил РИА Новости глава РСПП Александр Шохин. Абрамченко поручила Минсельхозу проработать ограничения на экспорт рыбы

"Вот получим информацию, отчётность 2022 года и будем говорить о формуле", — сказал Шохин, отвечая на вопрос, какой будет формула расчета взноса в бюджет.

Он также добавил, что обновлений в дискуссии пока нет. "Пока ничего не обсуждается, мы ждём отчётность (компаний — ред.) 2022 года", — сказал Шохин, отвечая на вопрос, как обстоят дела с обсуждением.

В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос о выплате в 2023 году однократного добровольного взноса. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие.

Позднее министр финансов Антон Силуанов заявил, что министерство согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы по сравнению с 2019 и 2020 годами за счет специальных поправок в налоговом законодательстве, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается. Кроме того, сообщил министр, предполагается получить от этой выплаты порядка 300 миллиардов рублей.

На прошлой неделе министр уточнил, что добровольный взнос бизнеса в бюджет планируется в текущем году однократно. Тогда же Шохин заявил РИА Новости, что бизнес и власти согласовали разовый платеж в бюджет как обязательный, однако пока нет ясности, как и исходя из каких параметров его высчитывать, по форме не исключен авансовый платеж.

После этого замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил журналистам, что итоговая отчетность компаний РФ за 2022 год будет в конце марта, тогда же и будет определен размер их взноса в бюджет.