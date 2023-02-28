ВАШИНГТОН, 28 фев — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отзыва экспортных лицензий, выданных американским поставщикам для продаж китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co., пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. Эксперты: Xiaomi и Honor планируют возобновить полноценную работу в России

"Администрация Байдена рассматривает возможность отзыва экспортных лицензий, выданных поставщикам США для продаж китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co.", — говорится в публикации.

Отмечается, что отзыв лицензий может стать частью широкого перечня мер по ужесточению торговли в технологической сфере и обусловлен соображениями национальной безопасности США, поскольку, по мнению американских властей, правительство Китая может использовать технологии Huawei в целях шпионажа.

Компания еще в 2019 году была помещена в специальный список американского минторга, в соответствии с которым все экспортеры из США должны получать специальные лицензии для продаж Huawei.

Вместе с тем, отзыв существующих разрешений может ударить по американским производителям чипов, многие из которых получили разрешения на продажу китайской корпорации микропроцессоров более старых поколений, доступных по всему миру, для использования в мобильных телефонах.

В связи с этим, сами американские производители чипов относятся с критикой к намерениям Вашингтона лишить их возможности экспорта, указывая на потенциальный вред для технологической индустрии США, включая снижение доходов отрасли и сокращение расходов на новые исследования. По данным издания, с ноября по апрель 2021 года минторг одобрил лицензии на экспорт технологий для Huawei объемом 61,4 миллиарда долларов.

Минторг США в октябре прошлого года сообщил, что Вашингтон ограничил поставки 28 китайским компаниям продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников. Байден также подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.

В январе агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Нидерланды и Япония близки к тому, чтобы присоединиться к усилиям администрации Байдена по ограничению экспорта технологий в Китай. Агентство отмечало, что в Нидерландах и Японии находятся ключевые поставщики оборудования, необходимого для производства полупроводников, и что премьеры этих двух стран в январе обсудили свои планы с Байденом в Белом доме.