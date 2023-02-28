Wall Street Journal: США изучат возможность отзыва лицензий на экспорт технологий Huawei
ВАШИНГТОН, 28 фев — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отзыва экспортных лицензий, выданных американским поставщикам для продаж китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co., пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Администрация Байдена рассматривает возможность отзыва экспортных лицензий, выданных поставщикам США для продаж китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co.", — говорится в публикации.
Отмечается, что отзыв лицензий может стать частью широкого перечня мер по ужесточению торговли в технологической сфере и обусловлен соображениями национальной безопасности США, поскольку, по мнению американских властей, правительство Китая может использовать технологии Huawei в целях шпионажа.
Компания еще в 2019 году была помещена в специальный список американского минторга, в соответствии с которым все экспортеры из США должны получать специальные лицензии для продаж Huawei.
Вместе с тем, отзыв существующих разрешений может ударить по американским производителям чипов, многие из которых получили разрешения на продажу китайской корпорации микропроцессоров более старых поколений, доступных по всему миру, для использования в мобильных телефонах.
В связи с этим, сами американские производители чипов относятся с критикой к намерениям Вашингтона лишить их возможности экспорта, указывая на потенциальный вред для технологической индустрии США, включая снижение доходов отрасли и сокращение расходов на новые исследования. По данным издания, с ноября по апрель 2021 года минторг одобрил лицензии на экспорт технологий для Huawei объемом 61,4 миллиарда долларов.
Минторг США в октябре прошлого года сообщил, что Вашингтон ограничил поставки 28 китайским компаниям продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников. Байден также подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.
В январе агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Нидерланды и Япония близки к тому, чтобы присоединиться к усилиям администрации Байдена по ограничению экспорта технологий в Китай. Агентство отмечало, что в Нидерландах и Японии находятся ключевые поставщики оборудования, необходимого для производства полупроводников, и что премьеры этих двух стран в январе обсудили свои планы с Байденом в Белом доме.
https://1prime.ru/business/20230228/839935602.html