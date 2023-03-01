МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск пяти компаний из Кипра, которые связаны с бывшим министром открытого правительства РФ Михаилом Абызовым, потребовавших взыскать с Совкомбанка около 9,5 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Суд обязал Siemens исполнить договор на поставку "Сапсанов"

"В иске отказать полностью", — приведен в карточке дела результат разбирательства в суде первой инстанции.

Основания иска, который поступил в суд в декабре, в материалах суда пока не уточняются. Истцами являются пять зарегистрированных на Кипре компаний: "Вантросо Трейдинг", "Лисенто Инвестментс" "Куллен Холдингс", "Беста Холдингс" и "Алинор Инвестментс". Третьими лицами к разбирательству привлечены сам Абызов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и Генеральная прокуратура.

В 2020 году пресс-служба Басманного суда сообщала, что в рамках уголовного дела суд наложил арест "на имущество Абызова Михаила, а именно денежные средства в разной валюте, находящиеся на счетах", открытых в Совкомбанке пятью кипрскими компаниями, которые сейчас подали иск к Совкомбанку. В Басманном суде тогда не уточняли, о каких суммах идет речь, защита Абызова отказалась комментировать. Суд удовлетворил иск к бывшему оператору "Сахалина — 1"

Абызов с 2012 по 2018 год занимал пост министра РФ по делам открытого правительства, а до перехода на госслужбу возглавлял крупную инжиниринговую компанию "Группа Е4", специализировавшуюся на строительстве объектов энергетики. Арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом в 2016 году.

Уголовное дело против Абызова рассматривает сейчас Преображенский суд Москвы. Экс-министр и еще 11 фигурантов обвиняются, в частности, в создании преступного сообщества, мошенничестве, отмывании денежных средств. По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые похитили у энергетических компаний "Сибэко" и "Региональные электрические сети" 4 миллиарда рублей. Также они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов, полагают в СК.

Ранее по иску Генпрокуратуры с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний было взыскано 32,5 миллиарда рублей в доход государства.