МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Ресторан "Вкусно — и точка" запустит в России фабрику игрушек для аналога "Хэппи Мил" "Кидз Комбо", рассказал в беседе с РБК владелец сети Александр Говор. Во "Вкусно — и точка" появился аналог "Биг Мака"

По словам предпринимателя, текущие производственные мощности не обеспечат необходимые объемы товара, поэтому компания в течение двух лет намерена запустить собственную фабрику. При этом, добавил он, первые игрушки, которые будут выпускаться в России и в Китае, появятся в "Кидз Комбо" летом 2023 года.

Говор подчеркнул, что большинство игрушек, около 90 процентов, воплотит персонажей популярного мультфильма "Маша и Медведь" и других отечественных передач.

McDonald's в марте прошлого года приостановил деятельность в России, а позже компания решила полностью уйти с рынка и продать бизнес на территории страны. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".