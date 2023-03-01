МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор перечислил названия иностранных мессенджеров, на которые распространяется действие новых положений закона о защите информации, сообщило ведомство. В Минцифры призвали банки не оказывать услуги через мессенджеры

"По состоянию на 1 марта 2023 года к таким сервисам могут быть отнесены: Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp и WeChat", — сказано в сообщении ведомства.

Нововведения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" вступили в силу с 1 марта.

В конце декабря 2022 года президент России Владимир Путин утвердил закон, который ограничивает с 1 марта 2023 года использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров. Так, через них нельзя будет пересылать платежные документы, персональные данные россиян, сведения о переводах и вкладах в банках. Запрещено будет и подключать к иностранным мессенджерам системы, обеспечивающие перевод денег.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская