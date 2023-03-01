МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по соцполитике поддержал ко второму чтению законопроект, который предусматривает двукратное увеличение, до 2 миллионов рублей, страховой выплаты в случае смерти на производстве и наступления страхового случая. Страховые выплаты при авариях на опасных объектах вырастут в 1,5 раза

"Законопроектом предусматривается увеличение размера единовременной страховой выплаты лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае смерти застрахованного в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием… Предлагается установить единовременную страховую выплату в случае смерти застрахованного в результате наступления страхового случая в размере 2 миллионов рублей", — сказано в пояснительной записке к документу.

В пояснительной записке также отмечается, что в настоящее время при смерти застрахованного размер страховой выплаты на семью составляет 1 миллион рублей.

Ко второму чтению поступил ряд поправок, в том числе в таблицу поправок, рекомендованных к принятию, внесена поправка, в соответствии с которой период пребывания в добровольческом формировании, которое содействует выполнению задач ВС РФ, будет засчитываться в страховой стаж.