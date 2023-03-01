МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов и сотрудников сервиса "СберЛогистика", однако уведомления о произошедшем пока не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных из своих сервисов

"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов и сотрудников компании "СберЛогистика", — заявили в ведомстве.

"По состоянию на 10.00 1 марта 2023 года уведомления об инциденте от компании в Роскомнадзор не поступило", — добавили там.

Во вторник ряд Telegram-каналов сообщили, что в сети появилась база, якобы принадлежащая сервису "СберЛогистика", с несколькими тысячами имен, телефонов и электронных адресов.

Сбербанк при этом опроверг утечки данных со своих сервисов. В кредитной организации подчеркивали, что любые хакерские атаки успешно отражаются, а денежные средства клиентов надежно защищены. В самой "СберЛогистике" в тот же день отметили, что "подобные сообщения возникают часто, и, как правило, связаны с мошенниками, которые пытаются продать компиляции старых баз данных под видом оригинальных".

С 1 сентября вступили в силу изменения в закон "О персональных данных", согласно которым, оператор, допустивший утечку данных, обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.