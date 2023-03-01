МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Главой немецкой энергетической Uniper станет бывший генеральный директор британского подразделения E.ON Майкл Льюис (Michael Lewis), следует из пресс-релиза Uniper. Uniper предрекла рост допзатрат из-за замены российского газа

"Наблюдательный совет Uniper SE на внеочередном заседании принял решение о назначении Майкла Льюиса на должность главного исполнительного директора (CEO) Uniper SE. Официальное назначение будет произведено своевременно, как только будет определена дата вступления в должность. Его контракт будет действовать в течение пяти лет", — говорится в сообщении.

Льюис, инженер по образованию, имеет почти 30-летний опыт работы в энергетическом секторе с упором на возобновляемые источники энергии. Он начал карьеру в 1993 году в компании Powergen в Великобритании. С 2007 года занимал различные должности в компании E.ON, включая пост генерального директора по климату и возобновляемым источникам энергии, а с 2017 года — генерального директора E.ON в Британии.

Предыдущий гендиректор Uniper Клаус-Дитер Маубах покинул компанию в конце февраля.

Основная деятельность Uniper — производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает ее одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат составляет примерно 7 тысяч сотрудников. В декабре власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций.