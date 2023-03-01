МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Артур Саркисов, занимавший должность вице-президента по операциям и развитию бизнеса "СберМаркета", назначен гендиректором компании, заменив на этом посту со-основателя сервиса Асана Курмангужина, сообщает "СберМаркет". Алексей Какаулин стал исполняющим обязанности главы ТГК-14

"Артур Саркисов назначен CEO сервиса доставки продуктов "СберМаркет". Ранее он занимал позицию вице-президента по операциям и развитию бизнеса компании. В новой роли Артур сфокусируется на общем управлении компанией – укреплении лидерства в сегменте e-grocery и выходе "СберМаркета" в новый сегмент доставки готовой еды из ресторанов", — говорится в сообщении.

С 2018 года за управление компанией отвечал со-основатель сервиса Асан Курмангужин. Под его руководством "СберМаркет" из маленького стартапа превратился в лидера рынка e-grocery", указывают в компании. "Асан продолжит помогать "СберМаркету" с развитием команды менеджмента", — говорится в релизе.

Артур Саркисов начал карьеру в "СберМаркете" в июне 2018 года в качестве директора по региональному развитию, и уже в августе был назначен вице-президентом по операциям, в марте 2020 года – вице-президентом по операциям и развитию бизнеса.

"Я благодарен за оказанное мне доверие. За последние 2 года "СберМаркет" стал уверенным лидером в сегменте e-grocery. В новой роли я буду работать над укреплением позиций компании на рынке за счет развития сервиса с точки зрения выгоды для клиентов, повышения скорости доставки и обеспечения устойчивости бизнеса", — приводятся в релизе слова Саркисова.

"СберМаркет" — сервис, доставляющий продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и другое в более чем 160 городах. В компании работает свыше 4 тысяч человек.