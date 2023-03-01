МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" по итогам 2022 года задекларирует убытки в пределах 40 миллиардов гривен (более 1 миллиарда долларов), главной причиной является дебиторская задолженность, заявил глава компании Алексей Чернышов.

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"У нас будут задекларированы определенные убытки, если я не ошибаюсь, в пределах 40 миллиардов гривен (более 1 миллиарда долларов)", — приводит слова Чернышова издание УНН.

Он добавил, что при этом не считает "не лично, не юридически", что "Нафтогаз" находится в дефолте. По его словам, убытки во многом связаны со значительной дебиторской задолженностью, возникшей в результате использования государством рабочего капитала "Нафтогаз Украины" для удовлетворения нужд потребителей в части поставок энергоносителей. Так, по его словам, компания находится в дефолте по евробондам и определенным своим обязательствам, которые сейчас активно реструктуризирует.

Чернышов уточнил, что дебиторская задолженность состоит из нескольких составляющих: разница в тарифах (36 миллиардов гривен (975 миллионов долларов), задолженность облгазов и газсбытов (76 миллиардов гривен (2 миллиарда долларов (4,3 миллиарда долларов), а также специальные обязательства за 2022-2023 годы (158 миллиардов гривен).

"То есть, совокупно мы приближаемся к сумме 300 миллиардов гривен (8,1 миллиардов долларов), что является такой значительной частью государственного бюджета Украины", — добавил Чернышов.

В июле прошлого года компания "Нафтогаз Украины", от которой зависит снабжение 12,5 миллионов домохозяйств, всех теплогенерирующих предприятий и бизнеса страны, объявила дефолт по еврооблигациям. Сообщалось, что "Нафтогаз" не смог вовремя оплатить инвесторам 350 миллионов долларов долгов и проценты по еврооблигациям, потому что кабмин не согласовал эти выплаты.