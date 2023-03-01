МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. "Росгеология" ("Росгео") наращивает объем работ в Арфике, в текущем году число проектов в отработке доходит до 10, чего никогда не было в истории компании, сообщил журналистам ее глава Сергей Горьков. "Росгеология" получила грант на импортозамещение геологического ПО

"В этом году у нас в Африке по количеству проектов наблюдается увеличение… Сейчас в 2023 году у нас будет уже до 10 проектов в стадии отработки. Можно сказать, что такого никогда не было", — сказал он. Горьков отметил, что в основном все эти проекты связаны с твердыми полезными ископаемыми. При этом, несмотря на все сложности, работы идут в графике, а оплата поступает вовремя.

В частности, рассказал Горьков, "Росгео" успешно реализует проект в Судане по золоту. "У нас там до 2027 года проект, он достаточно длинный. Мы сейчас первый этап сделали, второй этап будет в этом году", — рассказал он.

Также специалисты "Росгео" закончили в конце 2022 года проект в Джибути, в настоящее время компания сдает отчет по нему. Кроме того, "Росгео" находится в стадии еще двух проектов — Бенин и ЦАР. "Они до 2024 года, все в рабочем состоянии, никаких отмен нет", — заметил Горьков.

"И сейчас в глубокой проработке, в ближайшее время, я надеюсь, до мая мы выйдем на подписание с Алжиром, выйдем на подписание также еще с Анголой, Сьерра-Леоне и Зимбабве. У нас 4 проекта, которые мы сейчас рассматриваем как готовые. И Марокко, Мозамбик — отрабатываем. Тоже два проекта интересных, но, скорее всего, они будут к середине года, потому что сейчас обсуждаем условия этих проектов", — поделился глава "Росгеологии".

Горьков также рассказал о работе над поиском дефицитных металлов в России, по которым компания в месте с Минпромторгом обсуждала специальную программу. "В настоящее время Минприроды объявило о 10 тендерах, 7 из них как раз связаны с дефицитными импортозависимыми металлами. Порядка 6 уже состоялись, в ближайшее время будет еще 4 тендера. В двух мы не участвовали, выиграли 4. Процесс идет. Важно, что там уже 7 есть, связанных с импортозависимыми металлами", — заметил он.