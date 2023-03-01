В Буркина-Фасо закроют десятки неофициальных золотых рудников, сообщили СМИ
AFP: в Буркина-Фасо закроют 40 неофициальных золотых рудников из соображений безопасности
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Власти на северо-западе Буркина-Фасо приказали закрыть десятки неофициальных золотых рудников из соображений безопасности на фоне нападений джихадистов, передает агентство Франс Пресс.
Согласно агентству, власти региона Букль-дю-Мухун заявили о закрытии 43 неофициальных рудников да дальнейшего уведомления. По словам местного источника, эти меры направлены на пресечение оборота взрывчатых веществ и предотвращение получения вооруженными группировками средств, которые они вымогают у шахтеров. Также отмечается, что на неофициальных шахтах часты несчастные случаи со смертельным исходом.
Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.