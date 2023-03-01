МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Власти на северо-западе Буркина-Фасо приказали закрыть десятки неофициальных золотых рудников из соображений безопасности на фоне нападений джихадистов, передает агентство Франс Пресс. Polymetal сократил рудные запасы золота на девять процентов

Согласно агентству, власти региона Букль-дю-Мухун заявили о закрытии 43 неофициальных рудников да дальнейшего уведомления. По словам местного источника, эти меры направлены на пресечение оборота взрывчатых веществ и предотвращение получения вооруженными группировками средств, которые они вымогают у шахтеров. Также отмечается, что на неофициальных шахтах часты несчастные случаи со смертельным исходом.

Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.