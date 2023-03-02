МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль бразильского нефтегазового гиганта Petrobras, приходящаяся на акционеров, по итогам 2022 года выросла в 1,8 раза в годовом выражении — до 36,623 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании. Авиакомпания FlyDubai заработала рекордную прибыль в 2022 году

Выручка за прошедший год составила 124,474 миллиарда долларов, увеличившись в 1,5 раза. Скорректированный показатель EBITDA вырос также в 1,5 раза — до 66,217 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Petrobras, приходящаяся на акционеров, выросла в 1,5 раза, до 8,245 миллиарда долларов. Выручка за квартал составила 30,171 миллиарда долларов (рост на 25,6% в годовом выражении). Скорректированный показатель EBITDA вырос на 23,3% и составил 13,903 миллиарда долларов.

Общий долг компании на 31 декабря 2022 года составляет 53,799 миллиарда долларов.

Petrobras — энергетическая компания, работающая по большей части в Бразилии. Основана в 1953 году.