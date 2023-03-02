МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует инвестировать в компанию, которую создадут Geely и Renault Group и которая займется производством силовых агрегатов на технологиях с более низким уровнем загрязнения атмосферы, следует из пресс-релиза Aramco. Saudi Aramco завершила покупку американской Valvoline

"Компания Aramco подписала письмо о намерениях стать потенциальным миноритарным акционером новой компании по технологиям силовых агрегатов, которая будет создана Geely и Renault Group. Новая компания будет заниматься технологиями двигателей внутреннего сгорания и гибридных силовых агрегатов", — говорится в сообщении.

Инвестиции Aramco поддержат рост компании и будут способствовать ключевым исследованиям и разработкам в области синтетических топливных решений и водородных технологий нового поколения. Ожидается при этом, что Geely и Renault Group сохранят равные доли в новой независимой компании.

Планируемая компания с глобальной сетью из 17 заводов и пяти научно-исследовательских центров на трех континентах станет самостоятельным мировым поставщиком с совокупной мощностью более 5 миллионов двигателей внутреннего сгорания, гибридных двигателей и коробок передач в год. Компания будет поставлять продукцию в более чем 130 стран, также уточняется в сообщении.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.