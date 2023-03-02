МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Американские пользователи стримингового сервиса Netflix сообщили о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Эксперты предсказывают, что Netflix может вернуться в Россию

Согласно данным портала, сбои начались в районе 10.07 мск. Наибольшее число жалоб поступает из США, также есть некоторые сбои в работе сервисаЯпонии и Канаде.

Большинство пользователей жалуется на проблемы работы вебсайта, а также с воспроизведением видео и приложением Netflix.

Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.