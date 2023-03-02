МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Дистрибьютор цифровых устройств и аксессуаров ООО "Эй Энд Ди Ди Компани" (A&DD Company) должен заплатить "Яндексу" до конца года более 811 миллионов рублей, следует из условий опубликованного мирового соглашения, которое ранее утвердил арбитражный суд Москвы. "Яндекс Карты" ввели функцию оплаты парковки в Москве

"Яндекс" в ноябре обратился к A&DD Company с иском о взыскании более 891 миллиона рублей долга и неустойки по договору поставки от 25 июля 2019 года.

Как тогда рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса", обращение в суд связано "с неисполнением обязательства по оплате задолженности по договору поставки умных устройств".

На заседании в феврале суд утвердил заключенное сторонами мировое соглашение, по условиям которого ответчик обязался выплатить истцу основной долг в размере около 758 миллионов рублей и около 54 миллионов рублей штрафной неустойки. Деньги должны перечисляться ежемесячно согласованными частями до 13 декабря этого года. При этом "Яндекс" отказался от взыскания неустойки в размере более 76 миллионов рублей.

В связи с утверждением мирового соглашения суд прекратил производство по делу.

A&DD Company основана в 2008 году. Как сообщает сайт компании, она работает с такими брендами, как Sony, Sennheiser, SanDisk, Energizer.