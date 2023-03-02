МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Ограничения США никогда не смогут помешать Китаю обладать хорошими микросхемами, заявил Financial Times основатель Microsoft Билл Гейтс. Билл Гейтс предрек фиаско в сдерживании "глобальной катастрофы"

"Не думаю, что США когда-либо добьются успеха в том, чтобы помешать Китаю обладать отличными микросхемами. Знаете, мы заставим их потратить время и кучу денег, чтобы они смогли создать свои собственные микросхемы", — отметил миллиардер.

По словам Гейтса, Китай может достичь результата достаточно быстро, поэтому он не видит большой пользы от предпринимаемых США мер. Миллиардер добавил, что сожалеет в связи с таким решением Вашингтона. Гейтс также отметил, что считает отношения между США и КНР "самыми важными в мире" и хотел бы, чтобы они были на лучшем уровне, чем сейчас.

В октябре прошлого года США ограничили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Ограничения распространяются не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.