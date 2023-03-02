МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Внешнее управление долей Роснефти в нефтеперерабатывающих заводах в ФРГ фактически наложило нефтяное эмбарго, хотя для этого нет никаких правовых оснований, заявил представитель компании в суде Бертран Мальмендье в интервью РИА Новости. Адвокат "Роснефти" оценил фактическое эмбарго нового руководства НПЗ в ФРГ

Мальмендье пояснил, что "Роснефть" по-прежнему является акционером, но повседневная деятельность находится под внешним управлением Федерального сетевого агентства.

"И некоторая отчетность до сих пор имеет место в адрес Роснефти. Однако с 1 января 2023 года российская сырая нефть не закупалась, несмотря на действующие контракты на поставку. Доверительное управление дало соответствующее указание новому руководству, тем самым де-факто наложив нефтяное эмбарго на уровне общественного договора, хотя для этого нет никаких правовых оснований в Германии на сегодняшний день", — подчеркнул он.

Он пояснил, что суд исходит из того, что в настоящее время в Германии не введено законодательного эмбарго на российскую сырую нефть, транспортируемую по трубопроводам.

"Действующие соглашения о поставках и общественные договоры с Роснефтью должны быть выполнены", — добавил он.

Правительство ФРГ передало 16 сентября компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре стало известно, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение. В Федеральном административном суде подтвердили получение иска и провели слушания 22 февраля, второе слушание состоится 7-8-го марта. В конце прошлого года РИА Новости в пресс-службе минэкономики ФРГ сообщили, что в 2023 году не будут покупать российскую нефть.