МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с решением нижестоящей инстанции, отказать в привлечении экс-министра РФ Михаила Абызова и двух других лиц, ранее контролировавших АО "Группа Е4", к субсидиарной ответственности по долгам этой некогда крупной инжиниринговой компании, превышающим 34 миллиарда рублей. Генпрокуратура направит в суд дело о вымогательстве у Бровко и Канделаки

Согласно информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в четверг отклонил жалобы на вынесенное в ноябре определение арбитражного суда Москвы, поданные кредитором ПАО "Т Плюс" и конкурсным управляющим Ириной Москвиной.

"Оставить определение суда без изменения, жалобу — без удовлетворения", — сказано в карточке дела.

Требования о привлечении к субсидиарной ответственности Абызова, его бывшей жены Екатерины Сиротенко, которая одно время числилась бенефициаром компании, и экс-президента Е4 Андрея Малышева заявляли также кредиторы Альфа-банк, кипрская Redeliaco Holdings Ltd, гражданин Александр Матвеев, ООО "СУПТР-10". Они апелляции не подавали.